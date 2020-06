A ospedale Giovanni XXIII Bergamo donati 22,5 mln

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Dal nove marzo al 30 aprile all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, in prima linea nell'affrontare l'epidemia di Coronavirus, sono stati donati circa 22 milioni 500 mila euro.

Le donazioni sono state fatte da 46.800 fra persone e aziende, personaggi noti come Tomaso Trussardi o Federica Pellegrini e altre meno conosciute ma non meno generose.

Di queste donazioni, al momento è stata spesa solo una piccola parte (un milione per il personale interinale, 1,5 per hardware e software, 600 mila per i servizi dell'ospedale in Fiera, 150 mila per la fornitura d'ossigeno, 230 mila per manutenzione). E dunque ora resta da decidere di cosa fare con gli altri soldi: nuovi reparti, ricerca.