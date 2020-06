Rsa: Pregliasco, al Trivulzio ancora 50 ospiti positivi

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - I covid positivi all'interno delle strutture del Pio Albergo Trivulzio di Milano sono, ad oggi, "50 su circa 800 ospiti, la maggior parte sono quindi guariti". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, supervisore della più grande residenza per anziani di Milano, davanti alla struttura nel giorno in cui prende il via la sperimentazione delle visite ai parenti.

Al Trivulzio, nel periodo dell'emergenza Coronavirus sono stati "circa 350" i decessi "con un aumento del 40% circa rispetto alla mortalità che in questa struttura è abbastanza elevata perché raccoglie persone con grande fragilità", ha aggiunto.

Sul fronte del contagio per il personale medico e infermieristico, invece, "il dato sta migliorando rispetto a valori di assenteismo allineati ad un periodo di normalità", ha spiegato Pregliasco. (ANSA).