Ronaldo il 'Fenomeno': "Pronti ad accogliere Sanchez"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Alexis Sanchez, attaccante cileno in prestito all'Inter dal Manchester United, potrebbe tornare a giocare nella Liga spagnola. Lo scrive il Daily Mail, specificando che il 'Nino Maravilla' farebbe gola al Vallalodid e al suo presidente Ronaldo Nazario, peraltro ex interista.

"Se l'Inter non dovesse riscattarlo - ha dichiarato il 'Fenomeno', come riporta il tabloid inglese - noi saremmo pronti ad accoglierlo nella nostra squadra". Sanchez ha contratto con il Manchester United che scadrà nel 2022. In passato l'attaccante ha giocato anche nell'Udinese e nel Barcellona.

(ANSA).