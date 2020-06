Riaprono visite al Trivulzio, protocollo per familiari

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Triage preventivo telefonico al parente in visita, misurazione della temperatura, dispositivi di protezione individuale, dal camice ai calzari passando per mascherina e la cuffia, sia per l'ospite che per il visitatore.

È il protocollo a cui si attengono i parenti degli ospiti del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che oggi riapre in via sperimentale le visite, che si terranno negli spazi aperti a due metri di distanza e con la presenza del medico e di un infermiere referente. Per oggi sono previste due visite di un'ora al mattino e due nel pomeriggio, una volta a regime si arriverà ad una decina di visite al giorno nelle varie strutture. "L'appuntamento viene pianificato per garantire, a regime, una visita per ospite ogni 15 giorni - ha spiegato Fabrizio Pregliasco supervisore scientifico della struttura -.

Viene data priorità alle persone più anziane e con problematiche che lo psicologo ritiene importanti previa verifica delle condizioni cliniche sia dell'ospite che del familiare, che poi nei 14 giorni successivi la visita ci deve informare nel caso sopraggiungano sintomi sospetti". Un protocollo "simil-aereoportuale", ha detto Pregliasco.