Fontana, Papa non ci ha detto se verrà in Lombardia

Papa Francesco "non ci ha detto se verrà, noi auspichiamo che possa far sentire la sua parola anche sul territorio lombardo". Lo ha detto a Centoncittà su Rai Radio 1 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando dell'incontro avuto sabato in Vaticano con Papa Francesco.

All'incontro con la delegazione lombarda, hanno partecipato "medici, infermieri volontari che hanno contributo a cercare di tamponare e risolvere l'attacco del coronavirus", ha ricordato Fontana.

"E' stato un incontro molto bello - ha aggiunto - perché il Papa ha espresso parole di grande vicinanza. E' stato eccellente nel farsi sentire vicino a questi uomini che tanto hanno dato".

