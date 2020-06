Corruzione: Trezzi rimette delega Città metropolitana Milano

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Siria Trezzi, ex sindaco Pd di Cinisello Balsamo (Milano) ai domiciliari da alcuni giorni insieme al marito con l'accusa di corruzione in un'inchiesta della Guardia di Finanza, ha rimesso la sua delega alla Mobilità alla Città metropolitana di Milano al sindaco, Giuseppe Sala.

La decisione, come spiega la Città Metropolitana in una nota, è stata comunicata con una lettera indirizzata al sindaco Sala datata 19 giugno. (ANSA).