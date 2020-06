Cinema: Bergamo Film Meeting, appuntamento a marzo 2021

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Si terrà dal 6 al 14 marzo 2021 la 39esima edizione del Bergamo Film Meeting che "non sarà affatto - dicono gli organizzatori - una replica di quella non realizzata quest'anno", che era prevista a marzo 2020.

"Per noi - continuano - è come se Bergamo Film Meeting 2020 si fosse realmente svolto: il programma era stato chiuso, così come il catalogo, definiti gli impegni con i diversi collaboratori e i tanti volontari, le sale organizzate, i sottotitoli tradotti, gli arrivi degli ospiti tutti fissati. Eravamo ormai prossimi a quello che costituisce la sostanza del Festival: l'incontro con il pubblico, i registi, i vari professionisti del settore. Nove giorni di coinvolgimento, di emozioni, di esperienze che poi restano nella memoria di tutti. Un appuntamento dove scambiarsi passioni, riflessioni, critiche, entusiasmi. Dove anche il solo concetto di distanziamento non può che snaturare quel clima di affiatamento che vivamente desideriamo e che riteniamo essenziale per l'esistenza di Bergamo Film Meeting. Non ci resta, quindi - scrivono gli organizzatori - che darvi appuntamento all'anno prossimo con un sincero arrivederci, nella speranza che questa drammatica emergenza si esaurisca completamente e che il pubblico possa di nuovo tornare a frequentare e riempire le sale, perché il cinema ha bisogno del grande schermo, del buio della sala, della vicinanza tra le persone, delle corse a scegliere il posto che si preferisce, in piena libertà, per andare incontro alla magia delle immagini in movimento". (ANSA).