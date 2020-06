Zanardi: Pioli, è uomo vero e supererà difficoltà

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Stefano Pioli rivolge un caro pensiero ad Alex Zanardi, in coma farmacologico dopo il grave incidente in handbike. "Gli mando un in bocca al lupo - dichiara il tecnico del Milan al termine della conferenza di presentazione della gara contro il Lecce -. E' un uomo vero, un grande sportivo e spero possa superare anche questa difficoltà".

