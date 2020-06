Rsa: Pregliasco, Trivulzio riapre a parenti con prudenza

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Con "ottimismo e prudenza" domani mattina il Pio Albergo Trivulzio di Milano riaprirà alle visite dei familiari degli anziani ospiti, con una serie di regole e ingressi scaglionati, "nella speranza di una riapertura anche maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento epidemiologico". Lo ha spiegato all'ANSA il virologo Fabrizio Pregliasco, supervisore della struttura milanese.

Da domani e dopo oltre tre mesi di blocco alle visite per l'emergenza Covid, ha chiarito Pregliasco, potranno entrare "i primi 10 familiari, due per ognuna delle cinque strutture milanesi" che fanno capo al Trivulzio. E così avverrà per i successivi dieci giorni "di sperimentazione" degli incontri che "dureranno un'ora, si svolgeranno all'aperto, a distanza di due metri, con dispositivi di protezione e anche gli ospiti saranno bardati".

Sia i parenti che gli anziani dopo gli incontri "verranno monitorati e prima delle visite ci sarà un triage". Se tutto procederà bene, ha concluso Pregliasco, "per ogni degente ci potrà essere una visita dei familiari ogni 15 giorni". (ANSA).