Pioli "Milan punti in alto, inizia nuovo campionato"

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Contro il Lecce "inizia un altro campionato" per il Milan che deve "puntare in alto" e mettere nel mirino persino la Roma, quinta con 9 punti di vantaggio. Ne è convinto Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta del Via del Mare, primo impegno in campionato: "Un calendario così non è mai esistito - spiega in conferenza stampa -, giocare senza pubblico toglierà molta adrenalina a tutti. Dovremo evitare di commettere gli errori del passato, mi aspetto un finale di stagione diverso". (ANSA).