Giovane investita da auto nel Monzese

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Una giovane di 20 anni è stata investita da un'auto a Seregno (Monza) ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo per trauma cranico e addominale. Lo segnala il 118. La ragazza sarebbe stata investita mentre stava salendo a bordo di un'auto. Gli altri giovani, tutti di 20 anni, che risultano coinvolti nell'incidente, sono in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. (ANSA).