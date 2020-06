Calcio: Pioli, Ibra sta meglio ma non so quando rientra

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Zlatan Ibrahimovic "sta meglio, lavora a parte e farà un nuovo controllo in settimana" ma Stefano Pioli non si sbilancia sul rientro in campo dello svedese. "Mostra grande dedizione e impegno - spiega il tecnico del Milan alla vigilia della gara contro il Lecce - ma non so dirvi quando rientra". Ibrahimovic, ai box per uno stiramento al polpaccio, vorrebbe tornare in campo già per la gara contro la Roma ma è più probabile possa essere a disposizione per la Spal.

La stagione è invece già "finita" per Mateo Musacchio che nei prossimi giorni a Barcellona verrà operato in artroscopia alla caviglia. "In questi mesi - evidenzia Pioli - ha convissuto con un problema che è diventato ingestibile. Duarte invece potrebbe recuperare per il prossimo turno". Questa mattina i giocatori si sono sottoposti ad un giro di tamponi, nel pomeriggio è prevista la partenza in aereo da Malpensa. (ANSA).