Badante incendia due auto per ritorsione

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - I carabinieri di Abbiategrasso (Milano) hanno arrestato un'ucraina di 49 anni che, secondo l'accusa, nell'agosto del 2019 avrebbe dato fuoco a due auto della famiglia per la quale lavorava come badante. I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della donna, accusata di incendio doloso. In particolare, stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 15 agosto 2019 un incendio era scoppiato in via Pellico ad Abbiategrasso. Erano state danneggiato due auto, di proprietà di un'italiana di 63 anni e di sua figlia di 30, oltre a un portico e un box. Lo scorso settembre la badante era stata denunciata perché ritenuta responsabile dell'incendio. Le indagini hanno accertato che era stata licenziata e "a scopo di ritorsione e per futili motivi" aveva appiccato il fuoco. Lamentava ritardi nei pagamenti dello stipendio e c'erano stati contrasti con la famiglia, che aveva criticato il suo modo di lavorare. (ANSA).