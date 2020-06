Calcio: Conte, tifosi? Speriamo presto ritorno a normalità

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - ''I tifosi soffrono l'impossibilità di essere allo stadio e questa assenza pesa anche a noi. Ci auguriamo che questo periodo così complicato passi perché abbiamo bisogno di un ritorno alla normalità, abbiamo bisogno dei nostri tifosi nerazzurri''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara con la Sampdoria.

''Cinque cambi? Penso sia giusto, giocheremo ogni tre-quattro giorni, il caldo sarà un fattore, non sarà semplice perciò avremo bisogno di tutti quanti - ha proseguito -. Partite alle 21.45? Da un punto di vista organizzativo bisogna essere molto bravi a predisporre gli orari. Avremo 13 partite ravvicinate e abbiamo anche deciso che i giocatori non staranno in ritiro ma dormiranno nelle loro case, con il ritrovo il giorno partita''.

