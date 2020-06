Antagonisti in corteo attorno a sede Regione Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Hanno iniziato a muoversi in corteo "per una passeggiata intorno al Palazzo" gli antagonisti di centri sociali, sindacati di base e collettivi che stanno manifestando a Milano vicino alla sede della Regione Lombardia.

"Stiamo distanziati e con mascherine", raccomandano gli organizzatori in testa al corteo. Una "passeggiata" sfidando il divieto di corteo anti Covid per "far vedere che li stiamo circondano e che devono andare a casa". Il corteo che si sta svolgendo in modo pacifico segue un percorso di strade attorno alla sede del Pirellone. Si alza spesso il coro 'assassini'.

In testa al corteo, un piccolo carro a pedali con un fantoccio raffigurante il presidente della Regione Attilio Fontana.

Una grande scritta 'Cacciamoli' è stata tracciata a terra con vernice bianca su una carreggiata di via Melchiorre Gioia, davanti alla sede della Regione. (ANSA).