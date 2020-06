Trivulzio, da lunedì visite dei parenti

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Lunedì 22 giugno il Pio Albergo Trivulzio riapre, in via sperimentale, l'accesso alle visite dei famigliari". Lo si legge in una nota del Pio Albergo Trivulzio di Milano. "L'ingresso in struttura - continua il comunicato della casa di cura - sarà concesso solo ai parenti degli ospiti ricoverati nei reparti 'covid free' o 'Covid negativizzati' e in presenza di buone condizioni di salute". "Famigliari e caregiver - continua la nota del Pio Albergo Trivulzio - verranno contatti telefonicamente dalla struttura che fara? un primo screening. Se il triage telefonico si sara? concluso positivamente, verra? fissato un appuntamento". Inoltre si comunica che "la priorita? sara? data alle famiglie degli ospiti piu? anziani, sentito il parere dello psicologo aziendale. Gli incontri avranno una durata complessiva di un'ora e verranno preceduti da un secondo triage nel quale verrà verificata l'assenza di febbre o di sintomi sospetti".