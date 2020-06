Lavoro: sciopero dei rider a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Senza diritti il servizio non è garantito". Con questo slogan, scritto su un lenzuolo bianco, hanno scioperato oggi circa duecento rider a Milano. I lavoratori si sono ritrovati in centro, attraversando corso Buenos Aires con le proprie biciclette, per rivendicare i propri diritti, chiedere più tutele sul lavoro e per protestare contro il divieto di salire a bordo dei convogli di Trenord con la propria bici.

E' intanto di oggi la notizia secondo cui Uber Italy è indagata nell'inchiesta di Milano per il caporalato sui rider.

(ANSA).