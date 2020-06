Fase 3: corretta idratazione per ripresa attività fisica

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Bere poco alla volta, spesso e, nel caso di attività intensa all'aperto, acque ricche di sali minerali: sono i consigli riportati da In a Bottle in un focus su forma fisica e benessere dedicato alla ripresa dell'attività fisica con il graduale allentamento delle misure restrittive dovute al Covid-19, finalmente è possibile tornare a fare passeggiate in bicicletta e svolgere attività sportiva all'aria aperta.

Secondo il dottor Alvise Cavaliere, biologo nutrizionista dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in bici come a piedi, sia per una passeggiata di piacere che per allenamento, è importante idratarsi in modo corretto: è quindi consigliabile bere l'equivalente di un bicchiere da 50 ml ogni 20 minuti mentre è sconsigliato bere tanto in un'unica occasione.

Se però si svolge un'attività all'aperto particolarmente intensa e si è esposti ad una forte sudorazione, "è auspicabile che si bevano acque ricche di sali minerali, specie se l'attività dura più di un'ora". Il rischio disidratazione può cambiare in base al sesso e "il maschio generalmente svolge attività più intense, e quindi deve bere di più" e "le persone in età avanzata devono bere seguendo le regole base, ancor prima che loro avvertano lo stimolo della sete". (ANSA).