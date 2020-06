Ernia, con 'Gemelli' racconto la pluralità

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Il rap e la canzone d'autore, attraverso un viaggio fra i generi musicali, per il nuovo album 'Gemelli' di Ernia. Il nuovo lavoro del rapper milanese esce oggi con una scaletta di dodici titoli, da 'Vivo' a 'Bugie' passando anche per una lunga serie di collaborazioni su più fronti.

Tra le righe di 'Gemelli' c'è l'ispirazione alle sottoculture urbane dei primi anni 2000 come nel caso dei Club Dogo, ma anche le voci della generazione in fermento oggi. Tra hip hop, rock e pop, Ernia ha convocato, tra gli altri Tedua, Rkomi e Lazza, ma anche Shiva, Fabri Fibra e la giovanissima Madame per 'Fuoriluogo'. "Nei progetti precedenti sono sempre partito molto impostato - ha detto Ernia - mentre per 'Gemelli' è nato tutto in modo più naturale. Racconto la pluralità della musica".

