Corteo autonomi: De Corato, spero non degeneri

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Domani i centri sociali scenderanno in piazza per chiedere giustizia e liberare i compagni anarchici arrestati per terrorismo tra Milano e Bologna lo sorso 13 giugno. Lo dicono apertamente i manifesti che pubblicizzano il corteo affissi in tutta via Padova, luogo dal quale avrà inizio la marcia". Lo sottolinea l'assessore lombardo Riccardo De Corato augurandosi che "considerando il clima di odio e l'appello di qualche illustre politico alla radicalizzazione della protesta, la situazione non degeneri, ma venga tenuta sotto controllo".

"Uno striscione si dice contrario all'articolo 270 bis del codice penale, quello che afferma che chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 - denuncia De Corato -. Manifesteranno anche contro gli Usa, solidali con le rivolte che stanno dilagando, contro lo smart working e le politiche di carcerazione". (ANSA).