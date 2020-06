Coronavirus: Cremonese con maglia per ricordare vittime

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Cremonese-Benevento non sarà una partita come le altre. Per la prima volta dal termine del lockdown i grigiorossi torneranno sul rettangolo verde dello Zini. Una parentesi della vita del nostro territorio molto dolorosa, con migliaia di persone colpite duramente dalla perdita dei propri cari. Così come sono stati innumerevoli i tifosi grigiorossi che hanno sofferto nel corso degli ultimi mesi. Per rendere omaggio a coloro che non ce l'hanno fatta e per onorare ancor di più le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta durante questo difficile momento, la Cremonese domenica scenderà in campo indossando una maglia speciale. Infatti sulla casacca dei grigiorossi ci sarà la scritta: "Insieme senza dimenticare".

Tutte le maglie indossate dai calciatori, nei giorni successivi alla gara verranno messe all'asta su eBay (tempi e modalità di partecipazione saranno pubblicati sul sito ufficiale della Cremonese). Il ricavato sarà interamente devoluto in favore dell'associazione "Uniti per la provincia di Cremona" e a sostegno delle iniziative sanitarie e di prevenzione ancora in corso nel territorio per arginare gli effetti della pandemia epidemiologica.

Cremona, con oltre 1.100 vittime, rimane uno dei comuni italiani più colpiti dalla pandemia: la Cremonese ricorderà tutte le persone scomparse con una corona di fiori, che sarà portata dal capitano a centrocampo prima del minuto di silenzio pre-match. Un messaggio a loro dedicato scorrerà sui led dello Zini. (ANSA).