A settembre concerto Filarmonica Scala in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Si svolgerà a settembre il consueto concerto gratuito della Filarmonica della Scala in piazza Duomo a Milano, che non si può tenere a giugno a causa delle norme anti-Covid.

Ad ogni modo, il prossimo fine settimana la Filarmonica della Scala tornerà comunque in grande stile, facendosi in otto: otto ensemble dell'orchestra, infatti, si esibiranno dal 26 al 28 giugno in otto cortili della città (da quello della Statale a quello del rifugio per senzatetto Casa Jannacci) per un totale di 24 concerti gratuiti (con prenotazione obbligatoria) in tre giorni. (ANSA).