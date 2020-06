Uccise la moglie dell'ex amante: condannata a 30 anni

(ANSA) - BRESCIA, 18 GIU - È stata condannata a 30 anni Chiara Alessandri, la donna che il 17 gennaio di un anno fa a Gorlago, nella Bergamasca, ha ucciso Stefania Crotti, moglie del suo ex amante. Il pm aveva chiesto l'ergastolo.

La sentenza è stata letta dal gip Alberto Pavan al termine del processo celebrato in abbreviato a Brescia, sede per competenza territoriale perché il corpo della vittima era stato ritrovato carbonizzato ad Erbusco, nel Bresciano, e l'autopsia aveva stabilito che era stata data alle fiamme ancora viva.

Chiara Alessandri era presente in aula e ha ascoltato la lettura del dispositivo. La donna ha iniziato il percorso di riavvicinamento con i tre figli che ha cominciato a rivedere attraverso video chiamate. (ANSA).