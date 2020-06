Tornano i festival, al via Esperidi on the moon

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Sarà il primo festival in Italia dopo la fine dell'emergenza e si terrà da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio Il Giardino delle Esperidi Festival, quest'anno dal titolo Esperidi on the Moon, organizzato da Campsirago Residenza. "Mai come quest'anno - dice Michele Losi, direttore artistico del Festival - realizzare il festival è una scelta politica, oltre che poetica. Mai come quest'anno gli artisti si trovano in una situazione completamente nuova, all'interno della quale presentare i propri lavori. Mai come quest'anno il festival, che avrebbe dovuto ospitare molte prime nazionali, si svolge in un momento storico difficile".

Un'edizione, quella di quest'anno, di sedici titoli, di cui due prime e tre anteprime nazionali, che propone performance site- specific e di ricerca, esperienze artistiche itineranti nella natura e spettacoli di drammaturgia contemporanea, il tutto open air. Come sempre, le Esperidi saranno itineranti e si svolgeranno nei comuni di Colle Brianza, Olginate, Ello e Olgiate Molgora, tra boschi di gelsi e castagne e vecchi mulini.

