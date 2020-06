Sciopero al San Raffaele per cambio contratto

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Giornata di sciopero al San Raffaele di Milano, per protestare - spiega il sindacato generale di base - contro il "contratto della sanità privata AIOP, applicato dalla proprietà da giugno senza accordo sindacale".

Nel contratto, in particolare, denunciano i sindacati "viene quantificato in 14 minuti il tempo per la vestizione e per le consegne: oggi al San Raffaele la sovrapposizione dei turni prevede mezz'ora e spesso nemmeno questo tempo risulta sufficiente. La formazione e il diritto allo studio vengono ridotti a premio per i (secondo loro) meritevoli".

Alla manifestazione ha partecipato anche il capogruppo del M5S Lombardia Marco Fumagalli: "Durante l'emergenza - ha detto - era un susseguirsi di elogi per il personale sanitario che tanti sacrifici ha fatto per tutelare la nostra salute. Pensavo che almeno questo servisse a risolvere il problema del precariato, al contrario dal primo giugno i dipendenti del San Raffaele sono passati dal contratto collettivo pubblico a quello privato.

Ovviamente è un contratto peggiorativo per i dipendenti e migliorativo per l'azienda. Basti pensare che ci sono due giorni di ferie in meno, che la maternità è trattata peggio e l'inquadramento non è identico". (ANSA).