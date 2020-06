Milano, scuola estiva per 10mila ragazzi

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Il Comune di Milano ha promosso una scuole estiva per i bambini di diverse fasce di età. "Siamo quasi pronti per partire. Abbiamo messo insieme i nostri spazi e quelli di altre realtà, dagli oratori a società private convenzionate, che possono accogliere i ragazzi, in particolare i figli di quei genitori che devono tornare a lavorare", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nel consueto video sui social. "Dalla nostra valutazione potremo accogliere 10mila ragazzi in questo periodo estivo. Ripartiamo dalle scuole", ha concluso.

"Stiamo investendo 200 milioni in un piano poderoso di manutenzione straordinaria per le nostre scuole, dai tetti, dai pluviali, agli impianti elettrici. Milano avrà 9 nuove e grandi scuole - ha aggiunto -. Tre sono praticamente a lavori quasi completati, per due i lavori stanno partendo e le altre sono in progettazione. (ANSA)