Insediato nuovo dg Welfare Trivelli

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Si è insediato oggi Marco Trivelli dopo la sua nomina, ufficializzata martedì, alla guida della direzione generale Welfare della Regione Lombardia. Trivelli, in precedenza direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, prende il posto di Luigi Cajazzo, chiamato dal governatore Attilio Fontana a coordinare l'evoluzione della riforma sanitaria con l'incarico di vicesegretario generale della Regione.

"Ci siamo messi subito all'opera per affrontare le sfide che ci attendono: dopo il provvedimento varato dalla giunta nei giorni scorsi per il rafforzamento della rete ospedaliera, stiamo mettendo a punto un nuovissimo piano territoriale che riguarda il potenziamento del ruolo delle Unità speciali di continuità assistenziale, gli infermieri di comunità, una forte sinergia con gli Mmg", ha spiegato in un post su Facebook l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, pubblicando alcune foto del 'passaggio di consegne' a Palazzo Lombardia.

"La squadra - ha assicurato Gallera - dunque è coesa e compatta: con il Dg Trivelli, insieme al Vice segretario a generale Luigi Cajazzo e al vice Direttore Vicario Marco Salmoiraghi, con tutta la Direzione Generale continueremo a lavorare senza sosta, con il massimo impegno". (ANSA)