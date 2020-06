Conte "pausa aiuta a migliorare Inter, alziamo asticella"

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Se devo trovare un lato positivo in questa emergenza è il tempo per focalizzarmi e cercare gli aspetti per migliorare l'Inter: chiedo sempre di alzare l'asticella, io per primo non mi accontento". E' un Antonio Conte pronto alla ripartenza quello che alla tv cinese PP Sport del gruppo Suning ha fatto il punto della strana stagione del calcio, con un occhio alla sua Inter. "Ho avuto l'opportunità di rivedere i primi 7 mesi, andare in profondità sulla nostra rosa, le cose negative e le positive", ha aggiunto il tecnico. "Senza pubblico è un calcio monco - la sua convinzione - facciamo fronte all'emergenza sperando che tornino presto i tifosi".

