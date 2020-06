Aggredisce la sua ex e l'attuale compagno della donna

(ANSA) - PAVIA, 18 GIU - Ha sfondato la porta di ingresso dell'abitazione della sua ex convivente, una 30enne che abita a Borgarello (Pavia), aggredendo a calci e pugni sia lei che l'attuale compagno della donna, un uomo di 63 anni. L' autore delle violenze, un 42enne di Rozzano (Milano), è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e minacce aggravate.

I fatti sono accaduti la scorsa notte. La donna e l'uomo feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove sono stati giudicati guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Il 42enne di Rozzano (Milano), che ha anche danneggiato le auto della coppia, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo. (ANSA).