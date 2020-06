Estate: Idroscalo scommette su camp per 2.300 bambini

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Dopo la riapertura del Parco dell'Idroscalo i campus estivi "sono la nuova scommessa" di Città Metropolitana e dei suoi Comuni, dell'Istituzione Idroscalo e delle tante associazioni che hanno organizzato le attività dedicate ai bambini.

"Le istituzioni devono essere al servizio delle persone nel momento in cui hanno bisogno di essere protetti e sostenuti e dopo una riapertura in tutta sicurezza - ha dichiarato Arianna Censi, Vice Sindaca della Città metropolitana di Milano - l'Idroscalo riesce oggi a rispondere concretamente a una delle esigenze più sentite in questo momento, come affrontare l'estate per i più piccoli che escono da un lungo periodo di isolamento".

'Bella Raga ... ci becchiamo all'Idroscalo! Camp 2020' è un contenitore di proposte, con tanto sport, a terra e in acqua, ma anche laboratori didattico educativi. Si va dal rugby, ripensato da Rugby Milano senza contatto ma applicandone i valori, ai corsi di vela della Lega Navale, alle lezioni di equitazione con le Giacche Verdi, ma anche laboratori di recitazione con il Centro Teatro Attivo e il Circolo Magnolia. "Solidarietà, collaborazione e volontariato - ha sottolineato Marco Francioso Presidente del Cda dell'Istituzione Idroscalo - le abbiamo trovate in questi mesi e ora ci permettono di offrire ai ragazzi un progetto con tre hashtag #estatesicuri, #estateinsieme, #estatefelici".

Dal 15 giugno a settembre, agosto incluso, saranno coinvolti 2300 bambini circa dai 6 ai 18 anni. Le attività, accessibili anche a ragazzi diversamente abili, si svolgeranno nel rispetto dei protocolli previsti con un rapporto rigido tra educatore e numero dei bambini affidati (di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni, di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni, di 1:1 in caso di disabilità). (ANSA).