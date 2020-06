Salvini, pm Bergamo hanno smontato bugie

(ANSA) - CASTELLI CALEPIO (BERGAMO), 15 GIU - "Ringrazio qualcuno che in Procura a Bergamo ha smontato mesi e mesi di chiacchiere e di bugie": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Coronavirus.

"Qui - ha aggiunto dopo l'incontro con una cinquantina di imprenditori a Castelli Calepio (Bergamo) - c'erano gli imprenditori che hanno finanziato l'ospedale di Bergamo, c'era il responsabile degli Alpini che l'ha ideato. Fortunatamente non è stato utilizzato al massimo, come quello in fiera a Milano.

Però ci hanno chiesto, e questo valga per qualche fenomeno del Pd, nessun riferimento a Sala o Gori, di non smontarli". (ANSA).