Montanelli, Manfredi, no gesti violenti

(ANSA) ROMA, 15 GIU - Sulle proteste nei confronti della statua di Montanelli "nell'università sono nate le contestazioni più estreme, è nel suo Dna. Che poi sfocino in gesti violenti questo deve essere condannato. Però non dobbiamo aver paura della contestazione, questo fa parte della democrazia, l'importante è che tutto resti in un alveo di tolleranza e discussione, anche forte". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi a Radio Capital.