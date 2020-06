Galliani: "Complimenti Gravina, ora i tifosi allo stadio"

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Devo fare i più vivi complimenti a Gravina, senza di lui e senza la sua determinazione il calcio italiano non sarebbe ripartito. Magari avremmo fatto la fine della Francia". Così Adriano Galliani, ad del Monza neopromosso in Serie B, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

"La soluzione dell'anno solare sarebbe stata la migliore, si poteva fare con i tempi previsti e invece bisogna incrociare le dita perché i campionati vengano portati a termine. Le coppe europee avranno un format diverso, la Serie C è stata costretta a proporre Playoff e Playout in forma ridotta. Si poteva evitare di comprimere tutto", ha aggiunto.

"Mi chiedo perché non si debba poter andare allo stadio, che è all'aperto, con le distanze previste. Il mondo del calcio deve provare a riavere il pubblico prima di settembre - ha fatto notare Galliani -. La Premier League? Non la vedo così autonoma, perché ogni decisione deve essere approvata dalla Federazione.

Autonoma forse lo è sul piano formale, non certo nella sostanza".

"Il Monza? L'obiettivo del presidente Berlusconi è di portare la squadra in Serie A - ha concluso -: non ci nascondiamo. Il Milan? Ho promesso di non parlare della squadra di cui sono solo tifoso". (ANSA).