Everton pronto a scegliere Thiago Silva e non Todibo

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Thiago Silva è stato scaricato a parole dal ds del PSG, Leonardo, ed è già l'obiettivo di mercato per almeno un paio di club. Non solo il Milan e l'Inter, sul difensore brasiliano ci sarebbe anche l'Everton di Ancelotti, che conosce molto bene il giocatore. L'interessamento della seconda squadra di Liverpool per Thiago Silva, secondo il quotidiano spagnolo Sport, potrebbe interferire non poco sul possibile trasferimento di Jean-Clair Todibo, attualmente in forza allo Schalke 04, ma di proprietà del Barcellona. L'Everton preferirebbe puntare su Thiago Silva anche per il fatto che andrà via da Parigi a parametro zero. Come Cavani, del resto.

