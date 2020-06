Colpo in banca con mascherine a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Indossavano guanti e mascherine i tre banditi che stamani hanno messo a segno una rapina in centro a Milano. "Hanno approfittato del periodo di pandemia in cui si portano dispositivi di protezione personale - ha spiegato all'ANSA la Polizia di Stato - per non farsi riconoscere dalle telecamere e non lasciare impronte". Due sono entrati, armati di pistola, uno rimasto all'esterno a fare il 'palo'; poi sono riusciti ad aprire la cassaforte temporizzata dopo aver chiuso i dipendenti in bagno requisendo loro i telefonini cellulari per impedire di dare l'allarme.

Sul posto stamani sono giunti gli agenti delle Volanti, gli investigatori della Mobile e gli uomini della Scientifica che stanno rilevando eventuali tracce. Dalle prime testimonianze raccolte pare che il bottino si aggirerebbe sui 50 mila euro.