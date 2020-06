Bper: accordo con Intesa per 532 sportelli Ubi Banca

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'accordo integrativo siglato tra Bper e Intesa Sanpaolo nell'ambito dell'Ops su Ubi Banca prevede un "limitato ampliamento del Ramo a 532 filiali a fronte delle 400-500 originariamente indicate". "Il Ramo - spiegano a Modena - sarà composto da depositi e raccolta indiretta da clientela stimati rispettivamente in circa 29 miliardi e 31 miliardi e da crediti netti stimati in circa 26 miliardi". Per oltre il 70% si tratterà di "clientela basata nelle regioni settentrionali".

Gli impieghi addizionali stimati, pari a circa 4,5 miliardi, saranno esclusivamente 'in bonis', mentre il corrispettivo pagato sarà pari a 0,55 volte il valore del Common Equity Tier 1 dello stesso e al 78% del 'multiplo implicito' riconosciuto da Intesa Sanpaolo per il Common Equity Tier 1 di Ubi Banca.

Confermato il pagamento "per cassa", finanziato con l'aumento di capitale fino a 1 miliardo di Bper, già approvato in assemblea lo scorso 22 aprile. (ANSA).