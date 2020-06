Riapre Terminal 1 Malpensa con 150 voli

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Tutto è pronto per la riapertura domani del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, che era stato chiuso, come Linate, in conseguenza dell'epidemia di Coronavirus, mentre a rimanere operativo dal 16 marzo è stato solo il Terminal 2. Con l'aumentare dei voli però gli spazi del T2 sono diventati insufficienti. E quindi da domani ci sarà un passaggio di testimone. Chiuderà il secondo terminal e riaprirà il primo con oltre 150 voli previsti fra arrivi e partenze.

Tutto è ormai pronto: sono stati posizionati 250 dispenser di gel, allestiti i termoscanner, messe le cinture sulle sedie dove non ci su può sedere. E sono stati predisposti dei percorsi a senso unico. Malpensa infatti è fra gli aeroporti europei, insieme a Parigi, Nizza, Francoforte, Bruxelles, Atene e Madrid, che partecipano al progetto lanciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) per l'implementazione e il monitoraggio dell'efficacia delle misure stabilite dalla stessa EASA e dalle Autorità dei rispettivi Paesi.