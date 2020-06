Montanelli: Sentinelli, proposta rimozione fatta a luce sole

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "La nostra proposta civile, fatta in settimana alla luce del sole proprio per permettere una discussione pubblica, non contemplava altro": è quanto scrivono sulla loro pagina Facebook I Sentinelli di Milano, l'associazione che aveva chiesto al sindaco Giuseppe Sala la rimozione della statua dedicata a Indro Montanelli, imbrattata ieri sera da ignoti con vernice e insulti.

I Sentinelli spiegano che "la lettera mandata a Sindaco e Consiglio Comunale la rifaremmo anche ora. Perché non c'è nessuna violenza nell'esprimere il proprio pensiero in modo trasparente. Quel parco di Milano - proseguono - deve liberarsi di un nome che non fa onore alla nostra città. E peggio di una vernice rossa c'è chi senza entrare nel merito della nostra proposta preferisce buttarla in caciara vendendoci come degli integralisti". (ANSA).