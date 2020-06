Fontana, clima irrazionale pericoloso per democrazia

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Sono sotto scorta da qualche settimana a causa dell'odio politico che ha attaccato la Regione Lombardia, quello sciacallaggio che ha cercato di infangare la mia Giunta proprio nel momento in cui il fronte della pandemia richiedeva più attenzione". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Riscontro un clima irrazionale - aggiunge -, pericoloso per la nostra democrazia, qualcosa nel Paese rischia di naufragare: la ragione". (ANSA).