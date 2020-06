Pm, reato zona rossa questione complessa

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "La questione è complessa e sarà approfondita all'esito della ricostruzione in fatto". Così il procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota si è limitata a rispondere alla domanda se, dopo le audizioni del premier Giuseppe Conte e dei Ministri Speranza e Lamorgese sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano, si possano o meno configurare responsabilità penali o se la scelta di Palazzo Chigi sia da considerare come atto politico e quindi insindacabile.

Così, in base alle parole del Procuratore Rota, quella che si apre per i pm di Bergamo sarà una settimana di lavoro per ricostruire, attraverso l'analisi delle dichiarazioni raccolte, tra cui quella del premier Giuseppe Conte, e lo studio della documentazione acquisita, i passaggi che ai primi di marzo hanno portato a creare zona rossa, non più solamente Nembro e Alzano Lombardo ma tutta la Lombardia, allora pesantemente colpita dal Coronavirus. E tutto questo per arrivare a valutare se la decisione di cui il capo del Governo, sentito ieri dai magistrati a Palazzo Chigi, si è assunto ogni responsabilità, sia da inquadrare come scelta politica insindacabile o come atto amministrativo che consente eventualmente di ipotizzare un reato e responsabilità.