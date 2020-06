Milano: entro l'estate lavori per nuovo parco Porta Vittoria

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Inizieranno entro l'estate e si concluderanno entro la primavera del 2021 i lavori per il nuovo parco pubblico nell'area dell'ex scalo ferroviario di Porta Vittoria a Milano.

Dopo la certificazione da parte di Città Metropolitana dell'avvenuta conclusione dei lavori di bonifica dell'area, il Comune di Milano ha rilasciato i titoli edilizi per la realizzazione dell'intervento a Prelios Sgr Spa. L'intervento metterà a disposizione della città un nuovo parco, in un'area da anni abbandonata, che si estenderà per circa 40.000 metri quadrati in continuità con i giardini di Largo Marinai d'Italia, Parco Vittorio Formentano.

L'opera prevede anche la realizzazione di edifici a destinazione residenziale, il cui completamento è previsto entro giugno 2021, e direzionale, nonché di strutture ricettive e commerciali (esercizi di vicinato e di media struttura), di un centro sportivo. "Nonostante il difficile periodo, i progetti di rigenerazione urbana per Milano vanno avanti - ha commentato l'assessore all'Urbanistica del Comune, Pierfrancesco Maran -. Dopo il tempo perduto a causa del fallimento del precedente operatore, finalmente il piano di Porta Vittoria ha una nuova guida solida e si avvia al completamento, togliendo dal degrado l'area e portando nuovi servizi e verde pubblico per tutto il quartiere".

