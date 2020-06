Germania: pari Borussia Dortmund, rinviata la festa del Bayern

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Erling Haaland corregge di testa alle spalle del portiere Kastenmeier un cross di Akanji e regala al 94' la vittoria per 1-0 al Borussia Dortmund sul terreno della Merkur Spiel Arena a Duesseldorf, contro il Fortuna. Ma soprattutto costringe il Bayern Monaco - che in caso di vittoria alle 18,30 sul Borussia Moenchengladbach e di sconfitta dei gialloneri sarebbe stato campione - a rinviare la festa per l'ottavo titolo di Germania consecutivo. Adesso la situazione in classifica, a 3 giornate dalla fine è Bayern in testa con 70 punti, Borussia Dortmund secondo a quota 66. I bavaresi hanno una partita in meno.

Nel pomeriggio della Bundesliga (31/a giornata) spiccano anche il gol della bandiera dell'Hertha Berlino - ko 4-1 in casa contro l'Eintracht Francoforte - firmato da Pjatek e la doppietta nella stessa partita dell'altro ex milanista André Silva, condita da un assist. (ANSA).