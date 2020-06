Nasce il delivery con piatti da completare a casa

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Mangiare a casa piatti pensati per essere completati prima di essere consumati. Non un 'rimedio' alle attuali normative, ma un nuovo modo pensato per tutti coloro che hanno poco tempo da dedicare alla cucina o che vogliono stupire i propri ospiti. In tempi di pandemia la ristorazione inventa dunque soluzioni nuove e alternative, e da Milano parte 'Ultimo Tocco', il delivery con il menu progettato da food designer. Non un ristorante che fa anche delivery, ma un laboratorio creativo dove i cibi vengono preparati per essere consumati a distanza di luogo e di tempo.

L'idea è di due pluripremiati 'food designer', Paolo Barichella e Mauro Olivieri. Un delivery di design grazie a specifiche tecniche di preparazione e speciali metodologie che prevedono due tempi differenti di preparazione e finitura. Sul sito di Ultimo Tocco si possono scegliere risotti, pasta, piadine, aperitivi, dessert con prezzi accessibili, tutti piatti da completare poi a casa appunto con un "ultimo tocco". Le proposte possono essere ordinate dalle 11.00 alle 20.00, e i cibi possono essere conservati in frigo anche per 2/3 giorni e consumati quando si vuole. (ANSA).