Concerto a mezzanotte del 15 giugno al Dal Verme

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Nella notte fra il 14 e 15 giugno, esattamente un minuto dopo la mezzanotte, quando i teatri potranno riaprire dopo lo stop per l'epidemia di Coronavirus, al teatro Dal Verme di Milano si apriranno le porte e poco dopo risuoneranno le note delle Quattro stagioni di Vivaldi, suonate dall'orchestra d'archi dei Pomeriggi musicali con direttore e Solista Stefano Montanari. Un concerto simbolico, un segno di ripartenza riservato alle istituzioni e agli operatori sanitari che hanno affrontato l'emergenza.

Come simbolici saranno due repliche dello stesso concerto fuori Milano, in due dei Comuni più colpiti dal Covid: una il 19 all'Auditorium Modernissimo di Nembro, (dove Montanari risiede) e una, domenica 21 giugno, giornata dedicata in tutto il mondo alla Festa della Musica, a Casalpusterlengo, al Santuario della Madonna dei Cappuccini.

Le prove del concerto sono già iniziate, con i musicisti distanziati di almeno un metro, con mascherina e ciascuno con un proprio leggio. Dopo la prima esibizione per i sanitari sono previste diverse repliche a Milano, tutte gratuite ma con prenotazione obbligatoria. (ANSA).