Comitato 'Verità per le vittime': colpa di Regione e Governo

(ANSA) - BERGAMO, 13 GIU - "Sulla zona rossa ormai è scontro politico fra Regione Lombardia e Governo ma per noi sono colpevoli entrambi": Roberto Fugazzi, del comitato popolare Verità e giustizia per le vittime da Covid 19, lo spiega all'ANSA reduce da due manifestazioni di oggi, prima un presidio davanti all'ospedale di Alzano e poi un'assemblea pubblica a Bergamo davanti alla sede dell'Ats (l'ex Asl).

"Si sono piegati al volere degli industriali e hanno fatto un rimpallo per 15 giorni" aggiunge. La questione della zona rossa però non lo appassiona: "Quello che a noi interessa è capire chi ha determinato la riapertura dell'ospedale di Alzano il 23 febbraio" in questo modo, a suo dire, innescando i contagi. Da cittadino di Alzano, spiega che "qui la gente è spaventata ancora. Ognuno ha un morto da piangere". Anche per questo il comitato vuole scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà a Bergamo il 28 giugno al Requiem di Rossini, che sarà eseguito davanti al cimitero per onorare le vittime della pandemia. (ANSA).