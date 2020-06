C.Italia: Marotta, tutto il calcio impegnato in ripartenza

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Tutto il calcio si è impegnato per la ripartenza, anche quelli che erano fuori. Il ringraziamento va innanzi tutto al presidente della Lega, Dal Pino, e al presidente della Figc, Gravina, oltre ai tecnici e ai giocatori per la grande professionalità dimostrata. Oggi è difficile capire che effetto avranno i carichi di lavoro, sicuramente c'è la voglia da parte di tutti di far bene. Noi siamo l'Inter, vincere è nel nostro Dna". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, parlando alla Rai, prima dell'inizio della semifinale di ritorno della Coppa Italia, Napoli-Inter. (ANSA).