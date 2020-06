A Milano raccolta firme per statua a Pivano

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Non c'è nessuna statua a Milano dedicata a una donna: è partito da questa considerazione il circolo 02PD, nel momento delle polemiche sul monumento a Indro Montanelli, per organizzare una raccolta firme per dedicare una statua a Fernanda Pivano.

Traduttrice di grandi scrittori americani, scrittrice a sua volta Pivano, seppur nata a Genova, ha vissuto gran parte della vita proprio nel centro di Milano, dove è morta a 92 anni nel 2009.

"Grazie a lei abbiamo potuto conoscere molti autori d'oltreoceano: da Ernest Hemingway a Jack Kerouac, da Allen Ginsberg a Erica Jong" ja sottolineato il segretario del circolo Massimo Scarinzi. "Un dato storico importantissimo - ha aggiunto aAngelo Serio, coordinatore del Gruppo Diritti del circolo 02PD - è che il movimento omosessuale italiano nacque proprio grazie alle riunioni e alle accese discussioni ospitate nella sua casa milanese di via Manzoni". (ANSA).