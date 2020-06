Teatro: 'Fraschini' Pavia, lavori di restauro ai palchi

(ANSA) - PAVIA, 12 GIU - Il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo al Teatro Fraschini per verificare lo stato dei lavori di restauro dei palchi. Ad accompagnarlo l'architetto Giuseppe Maggi, consulente storico-artistico della Fondazione Teatro Fraschini di Pavia. Lo studio dell'architetto Maggi ha redatto il progetto esecutivo per i lavori "conservativi e di elementi architettonici" che sono in corso in 61 palchi del gioiello settecentesco di Antonio Galli Bibiena. L'attuale intervento dovrà essere completato entro il prossimo mese di ottobre, quando inizierà la stagione teatrale 2020-2021 pur con le limitazioni previste dalle regole anti-coronavirus.

Il restauro è stato caratterizzato da indagini stratigrafiche preliminari, condotte dalla restauratrice Chiara Perugini su incarico del Comune di Pavia. I lavori sono stati finanziati, in sinergia, dal Comune di Pavia e da Fondazione Cariplo.

L'investimento complessivo si aggirerà attorno agli 85mila euro netti. (ANSA).