Per 90 anni Pizzi, Scala gli dedica festa social

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il teatro alla Scala di Milano ha organizzato una festa per i 90 anni di Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo e costumista che fa parte della 'famiglia' scaligera dal 1957. Teatro per cui ha realizzato 31 produzioni e 7 inaugurazioni (di cui due come regista). Ma siccome le norme anti-Covid impediscono di farla in teatro, lunedì 15 giugno, giorno del suo compleanno, la Scala ha deciso di festeggiare attraverso i propri social, con un party a cui hanno voluto partecipare molti degli artisti e delle personalità che hanno conosciuto Pizzi.

Dalle 13,30 sarà visibile un'intervista, inframmezzata da testimonianze, allo stesso regista, che ha fatto parte della storia della Scala dove ha firmato per la prima volta l'inaugurazione del 7 dicembre nel 1962 con il Trovatore diretto da Gianandrea Gavazzeni. Con Luca Ronconi Pizzi contribuisce allo spettacolo della riapertura del Piermarino nel 2004 per L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri diretta da Riccardo Muti.

E proprio di Muti è una delle testimonianze che si vedranno nel video, cui hanno contribuito anche la senatrice a vita Liliana Segre, la giornalista Natalia Aspesi, artisti come Mariella Devia, Juan Diego Flórez, Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli, Carla Fracci, l'ex sovrintendente Carlo Fontana e l'attuale Dominique Meyer. (ANSA).