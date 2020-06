Il Piccolo vara la stagione estiva in chiostri e periferie

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il Piccolo Teatro di Milano riprende le sue attività dopo il lockdown con una stagione all'aperto che sarà diffusa in tutta la città, dal centro alle periferie, nei nove Municipi per portare a tutti l'emozione dello spettacolo dal vivo. Si chiama 'Spazi di teatro' la stagione estiva che prenderà il via il 16 giugno e si concluderà il 20 settembre e che fa parte del palinsesto Aria di Cultura del Comune di Milano. In programma ci sono 13 spettacoli dal vivo, per un totale di circa 50 recite complessive e dieci dirette video, tra gli artisti sul palco ci saranno Marco Paolini, Stefano Massini, Sonia Bergamasco, Paolo Rossi, Michele Serra, Lella Costa, per citarne solo alcuni.

Il cuore della scena sarà il chiostro Nina Vinchi (all''aperto) del Piccolo Teatro Grassi, che ospiterà spettacoli con una capienza di circa 60 persone, ma poi il teatro raggiungerà molti luoghi della città, anche simbolici, come Casa Jannacci, storico dormitorio per senzatetto, Casa Chiaravalle, che da bene confiscato alla criminalità organizzata oggi è diventata un centro di accoglienza, il Chiostro Certosa, la Biblioteca Cassina Anna, Mare Culturale Urbano, che ospiterà le dirette video degli spettacoli del chiostro ma che vedrà anche lo spettacolo dal vivo con Marco Paolini. La stagione è realizzata in collaborazione con i Municipi cittadini e con Fondazione Cariplo. Ad aprire la programmazione al chiostro Nina Vinchi il 16 giugno sarà 'Storie' di e con Stefano Massini, con al pianoforte Paolo Jannacci. (ANSA).